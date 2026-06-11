Trump vincula una posible toma de la isla de Jarg a la firma del acuerdo de paz con Irán

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Washington, 11 jun (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vinculó este jueves una posible operación para tomar la isla de Jarg a la firma del acuerdo de paz con Irán que, según anunció, podría producirse este fin de semana en Europa.

Preguntado en el Despacho Oval sobre si el avance de las negociaciones con Teherán le habían hecho descartar planes para la toma del enclave, que alberga la terminal petrolera más importante del pais persa, Trump respondió: «Lo descartaría si firmamos el acuerdo». EFE

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