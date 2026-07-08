Trump vuelve a amenazar a España y ésta responde con «tranquilidad y normalidad»

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España «recibe con tranquilidad y normalidad» la amenaza de Donald Trump de cortar «todo comercio» con el país europeo, al que critica por no gastar a su juicio lo suficiente en Defensa, señaló este miércoles una fuente del Gobierno español del socialista Pedro Sánchez.

«Nuestro país mantiene una magnífica relación social, cultural y económica con EEUU y no es nuestra intención que eso cambie», indicó la fuente, que recordó que la relación comercial de Estados Unidos con la Unión Europea «no puede singularizarse a ningún Estado miembro».

El presidente estadounidense volvió a criticar a España este miércoles a su llegada a la cumbre de la Alianza Atlántica en Ankara.

«España es una causa perdida. No queremos más trato comercial con España», dijo Trump, tildando al país europeo de aliado «terrible».

Sus declaraciones recuerdan a las duras críticas que ya dirigió a Madrid durante la cumbre de La Haya de junio de 2025, por la negativa del Gobierno español a comprometerse con el objetivo de destinar el 5% del PIB a defensa.

El Gobierno de Sánchez estima que con el 2% de su PIB que consagra a estos gastos cumple con sus compromisos.

«La relación bilateral entre EEUU y España es beneficiosa para ambos países, tanto en el ámbito comercial como en el de la defensa», subrayó la fuente del Gobierno español, al recordar que Washington tiene «superávit comercial con España», lo que significa que «se beneficia más de esa relación» que Madrid.

La UE salió en defensa de España. Aseguró que «siempre garantizará» los intereses de sus Estados miembros, y le recordó a Washington sus obligaciones en virtud del reciente acuerdo comercial entre ambas partes, que del lado europeo negocia Bruselas y no cada país individualmente.

«Esperamos que Estados Unidos cumpla con su compromiso» en el marco de su acuerdo comercial con el bloque de los 27, «como nosotros hemos cumplido con el nuestro», indicó el portavoz de la Comisión para temas de comercio, Olof Gill.

El mandatario norteamericano ya había amenazado con cesar el comercio bilateral tras el inicio de la guerra emprendida por Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero.

El Gobierno de Sánchez se negó entonces a permitir el uso de las bases militares situadas en la región de Andalucía para llevar a cabo ataques aéreos contra Irán.

du/al/avl