Trump vuelve a cargar contra la OTAN: «Ellos nunca estarán ahí para nosotros»

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Washington, 16 mar (EFE), El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró este lunes sus críticas contra la OTAN por la negativa de varios aliados a la propuesta del mandatario de crear una coalición militar para reabrir el estrecho de Ormuz, bloqueado por la guerra de Irán.

«El problema con la OTAN es que siempre estaremos ahí para ellos, pero ellos nunca estarán ahí para nosotros», afirmó Trump durante una comparecencia de prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca, reiterando críticas que ya había expresado horas antes.

El republicano señaló que algunos países lo han «decepcionado mucho» y cargó especialmente contra el Reino Unido, país que, según dijo, antes era considerado «el Rolls-Royce de los aliados», pero que ahora considera que no está a la altura.

El mandatario calificó de «decepcionante» la actitud del primer ministro británico, Keir Starmer, a quien pidió ayuda para enviar barcos dragaminas, y que, según relató, respondió que debía consultarlo con su equipo.

El presidente estadounidense también recordó a Japón, Corea del Sur y Alemania que Estados Unidos mantiene tropas desplegadas en sus territorios, lo que, según dijo, responde a la necesidad de protegerlos.

Pese a las críticas de Trump hacia la OTAN, la única ocasión en que se ha activado el Artículo 5 de la Alianza, que establece la defensa colectiva, fue tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, en apoyo a Estados Unidos.

Horas antes, en otro evento de la Casa Blanca, Trump criticó a algunos aliados, que no quiso mencionar, por su falta de «entusiasmo» a la hora de apoyar a Estados Unidos a reabrir el estrecho de Ormuz, vía clave para el paso del petróleo que permanece bloqueada por Irán en represalia por la ofensiva estadounidense e israelí.

«Algunos están muy entusiasmados, otros no, y algunos son países a los que hemos ayudado durante muchos años. Los hemos protegido de fuentes externas terribles y no están tan entusiasmados. Y el nivel de entusiasmo es importante para mí», declaró.

Al respecto, la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, aseguró este lunes que «esta no es la guerra de Europa». EFE

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