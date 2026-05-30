Trump vuelve a criticar al papa por Irán y llama «inútil» al alcalde de Chicago

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Washington, 30 may (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, volvió a criticar este sábado al papa León XIV a cuenta de Irán en un mensaje en redes sociales dirigido también al alcalde de la ciudad de Chicago, Brandon Johnson.

«Alguien debería explicarle al papa que el alcalde de Chicago es un inútil y que Irán no puede tener un arma nuclear», escribió el republicano en una breve publicación en Truth Social en la que compartía dos mensajes publicados el viernes en X por Johnson, que visitó el Vaticano y se reunió con el pontífice.

Trump y León XIV han exhibido en más de una ocasión sus diferencias con respecto a temas como las políticas migratorias o la guerra de Irán.

El papa estadounidense ha criticado abiertamente la ofensiva militar iniciada por EE.UU. e Israel contra la república islámica el pasado 28 de febrero, mientras que Trump ha llegado a decir que León XIV pone «en peligro a muchos católicos y a muchas personas» porque, si de él dependiera, «estaría bien que Irán tenga un arma nuclear».

El magnate neoyorquino también ha criticado públicamente en numerosas ocasiones al regidor de Chicago, al que ha llamado incompetente y ha acusado de promover el crimen en la ciudad.

Asimismo, el presidente ha censurado la negativa de la urbe, una de las mayores ciudades santuario de EE.UU., a la hora de colaborar con las agencias federales de inmigración que han llevado intensas redadas desde que retornó a la Casa Blanca en enero de 2025 y ha amenazado con enviar contingentes de la Guardia Nacional a Chicago. EFE

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