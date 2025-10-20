Trump y Albanese firman un acuerdo sobre minerales críticos y tierras raras

1 minuto

Washington, 20 oct (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro australiano, Anthony Albanese, firmaron este lunes un acuerdo sobre tierras raras, en medio de la escalada de la tensión por las nuevas restricciones impuestas por China.

«El acuerdo de hoy sobre minerales críticos y tierras raras solo supone dar un paso más, aprovechar las oportunidades que se nos presentan para llevar nuestra relación al siguiente nivel, y ha sido fantástico el contacto que hemos tenido juntos, la amistad que hemos desarrollado», aseguró Albanese tras firmar el pacto con Trump en la Casa Blanca. EFE

