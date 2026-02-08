Trump y Asfura hablan en Miami sobre comercio e inversión entre EEUU y Honduras

Nueva York, 7 feb (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró este sábado que él y su homólogo hondureño, Nasry Asfura, hablaron sobre comercio e inversión entre sus países en la reunión que mantuvieron hoy en Miami.

«Hoy tuve una reunión muy importante con mi amigo y presidente de Honduras, Nasry ‘Tito’ Asfura, en Mar-a-Lago, Palm Beach (…) Fue un gran honor para mí apoyar la campaña de Tito», apuntó el líder republicano en su red Truth Social. EFE

