Trump y Lula se reunirán en Kuala Lumpur en medio de tensiones comerciales

2 minutos

Kuala Lumpur, 26 oct (EFE). El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, se reunirán este domingo en los márgenes de la cumbre de líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), en la que ambos participan.

Está previsto que Trump y Lula celebren una reunión esta tarde en la capital malasia, a donde hoy llegó el mandatario estadounidense, en la que es la primera gira asiática de su segundo mandato, según informó la Casa Blanca.

Lula lleva unos días en Kuala Lumpur, donde el sábado se reunió con el primer ministro malasio, Anwar Ibrahim, después de un viaje a Indonesia, en busca de acuerdos comerciales para mitigar el impacto de las tarifas de Estados Unidos.

Brasil está sujeto a aranceles del 50 % por parte de Estados Unidos, a raíz de la causa judicial contra Jair Bolsonaro, aliado político del mandatario.

Trump y Lula se encontraron en los pasillos de la pasada Asamblea General de la ONU, celebrada en septiembre en Nueva York, e iniciaron un deshielo que continuó el 6 de octubre con una llamada «amistosa», en la que el dirigente brasileño propuso al estadounidense verse en el marco de la cumbre de la ASEAN, que arrancó hoy y concluye el 28 de octubre.

El presidente estadounidense solo participará hoy en las reuniones del bloque y pondrá rumbo el lunes a Japón, para después viajar a Corea del Sur.

Lula dijo este viernes desde Yakarta que estaba «plenamente interesado» en un posible encuentro con Trump cuando ambos coincidan este fin de semana en Kuala Lumpur, y que está «dispuesto a defender los intereses de Brasil».

Por su parte, Trump afirmó de camino a Malasia que estaba dispuesto a reunirse con Lula y rebajar los aranceles al país «si se dan las circunstancias adecuadas». EFE

mca-pav/nc/jrh