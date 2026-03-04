Trump y Merz, «en la misma sintonía» sobre Irán

El presidente estadounidense, Donald Trump, y el jefe de gobierno alemán, Friedrich Merz, exhibieron este martes su buena sintonía sobre Irán y otros temas, aunque el canciller dijo temer las consecuencias de la guerra sobre la economía mundial.

Previsto desde hace tiempo, este encuentro en la Casa Blanca tenía una connotación particular, ya que se trataba de la primera reunión entre Trump y un líder extranjero desde el inicio de la guerra en Irán, lanzada el sábado.

Trump elogió «el muy buen trabajo» y «la popularidad» del canciller alemán, y subrayó que se hicieron «amigos» a pesar de sus diferencias, especialmente comerciales, y de las tensiones con los europeos.

El dirigente republicano arremetió, sin embargo, contra el primer ministro británico, Keir Starmer, al que acusó de falta de espíritu cooperativo, y contra España, criticada por no permitir el uso de sus bases durante la ofensiva contra Irán.

Merz fue recibido con discreción en la Casa Blanca, pero ambos dirigentes participaron en un intercambio con la prensa acreditada en el Despacho Oval antes de su reunión.

Mientras el presidente estadounidense dijo que «todo ha sido destruido» en Irán, el canciller afirmó estar «en la misma sintonía en lo que respecta a derribar ese terrible régimen en Teherán».

El líder alemán expresó, sin embargo, su esperanza de que la guerra termine lo antes posible para evitar repercusiones económicas.

«Esto, por supuesto, daña nuestras economías. Es así en lo que respecta al precio del petróleo y también al del gas. Por eso todos esperamos que esta guerra llegue a su fin lo antes posible», declaró.

«Y esperamos que los ejércitos israelí y estadounidense tomen las medidas necesarias para poner fin a esta situación e instaurar un nuevo gobierno que restablezca la paz y la libertad», añadió.

El domingo, Merz declaró que Alemania no daría «lecciones» sobre la legalidad de esa operación, invocando la negativa de Teherán a renunciar a sus programas nuclear y balístico.

Merz se mostró dispuesto a tomar «acciones defensivas necesarias y proporcionadas» para destruir las capacidades militares de Teherán ante las represalias iraníes en toda la región, en un comunicado firmado con el presidente francés, Emmanuel Macron, y el británico Keir Starmer.

En junio de 2025, Merz había aplaudido «el trabajo sucio que Israel hace por todos nosotros», apoyando los ataques contra instalaciones estratégicas iraníes, unas declaraciones controvertidas tanto en Alemania como en el extranjero.

Merz no mencionó este martes el reciente acuerdo entre ocho países europeos, incluidos Francia y Alemania, para «reforzar su cooperación en materia de disuasión» nuclear.

Alemania se ha apoyado hasta ahora en la protección militar estadounidense a través de la OTAN.

Durante el encuentro con la prensa, Merz dijo que tenía previsto hablar con Trump del acuerdo comercial entre los europeos y Estados Unidos, que «quisiera ver en vigor lo antes posible», así como de la guerra en Ucrania.

«¿Cómo vamos a tratar a Alemania? Habría que golpearles muy fuerte», bromeó Donald Trump refiriéndose a los aranceles globales que aplica.

