Trump y Milei sellarán el martes su alianza en una reunión en la Casa Blanca

Washington, 13 oct (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo argentino, Javier Milei, sellarán mañana martes su alianza en una visita del líder latinoamericano a la Casa Blanca.

El viaje del argentino a Washington incluirá una reunión bilateral con Trump en Despacho Oval, una imagen que cerrará el espaldarazo del Gobierno estadounidense a Argentina, días después de que EE. UU. diera una mano a la economía del país austral.

La semana pasada, EE.UU. comenzó a comprar pesos argentinos para inyectar liquidez en dólares a la economía argentina y finalizó el marco de acción de una línea ‘swap’ de intercambio de divisas por 20.000 millones de dólares con el Banco Central argentino.

El anuncio se realizó tras cuatro días de «intensivas reuniones» con el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, en Washington, después de que la Administración Trump manifestara que estaba dispuesta a actuar de la manera que fuera necesaria para ayudar a Argentina a cumplir con sus obligaciones de deuda y sanear sus reservas en dólares.

El rescate financiero de Washington a Milei llega en medio de una crisis política en el partido del presidente, La Libertad Avanza, a menos de dos semanas para los comicios legislativos del día 26 de este mes, por diferentes denuncias de nexos entre allegados suyos con el narcotráfico.

Los últimos sondeos de opinión dibujan un panorama adverso para la formación ultraderechista La Libertad Avanza y tanto la imagen negativa de Milei como el nivel de desaprobación a su gestión van en aumento. EFE

