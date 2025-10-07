Trump y primer ministro de Canadá sostienen reunión amigable, pero sin acuerdos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostró este martes amigable con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, e incluso estimó que hay «grandes avances» en las negociaciones comerciales, aunque por ahora con limitadas concesiones sobre los elevados aranceles estadounidenses.

Trump repitió en varias ocasiones que considera un «gran líder» a Carney, quien está bajo presión en su país para mostrar resultados de su segunda visita a Washington desde abril.

Canadá, a diferencia de otros aliados de Estados Unidos, todavía no logra sellar un acuerdo para frenar la guerra comercial de Trump.

«Creo que se irán muy contentos», dijo Trump a periodistas, mientras estaba sentado junto a Carney en el Salón Oval.

Para el mandatario republicano ambos países tienen «un conflicto comercial normal» porque sus fabricantes compiten por el mismo mercado. «No hay nada de malo en eso (…) Pienso que hemos hecho muchos avances en los últimos meses», expresó.

Carney se dijo confiado de que Canadá logrará un «buen acuerdo» con Estados Unidos, su mayor socio comercial.

La guerra de aranceles lanzada por la administración Trump ha perturbado significativamente las relaciones entre ambos vecinos y afectado a la economía canadiense.

Pero ambos líderes se mostraron a gusto, incluso sonrieron cuando Trump bromeó sobre una «fusión» con Canadá, en referencia a sus pedidos previos de que el país vecino se convierta en el 51 estado de Estados Unidos.

Trump y Carney evitaron meticulosamente dar detalles específicos sobre cómo se podrían alivianar los aranceles estadounidenses sobre la madera, el aluminio, el acero y los automóviles canadienses.

El lunes, el presidente republicano anunció tarifas del 25% a los camiones de carga a partir del 1 de noviembre.

– «Promesas rotas» –

Carney, de 60 años, que fue jefe del banco central del Reino Unido y entró en la política hace poco con una campaña que se apoyó en su vasta experiencia en el manejo de crisis para enfrentar los aranceles y amenazas de anexión de Trump.

Aunque gran parte de los productos canadienses están protegidos por el acuerdo comercial T-MEC -que incluye a México-, Trump pide que se revisen las condiciones cuando sea renegociado próximamente.

Canadá destina el 75% de sus exportaciones a Estados Unidos y registró una caída en su PIB de cerca del 1,5% en el segundo trimestre.

La oposición canadiense hace presión sobre Carney.

«Si regresa con excusas, promesas rotas y sesiones de fotos, habrá fallado a nuestros trabajadores, a nuestros negocios y a nuestro país», afirmó el lunes el líder de la oposición Pierre Poilievre en una carta pública dirigida a Carney.

En particular, el primer ministro es criticado por hacer muchas concesiones a Trump recibiendo poco a cambio.

A finales de junio, canceló una serie de impuestos contra gigantes tecnológicos de Estados Unidos bajo presión de Trump, quien los había calificado de escandalosos. También eliminó varios aranceles impuestos por el gobierno antecesor.

«Mark Carney no tiene alternativa, tiene que volver de Washington con avances», opinó el politólogo Daniel Beland de la universidad de McGill en Montreal. Las áreas clave son el acero y el aluminio, explicó.

