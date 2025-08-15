Trump y Putin comienzan su reunión acompañados de sus delegaciones

The Swiss voice in the world since 1935

Anchorage (EE.UU.), 15 ago (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo, Vladímir Putin, comenzaron su reunión a puerta cerrada bajo el lema «Persiguiendo la Paz», acompañados de sus respectivas delegaciones de alto nivel y no en privado, como la Casa Blanca sugirió en un primer momento.

Trump estuvo acompañado en esta primera toma de contacto del secretario de Estado, Marco Rubio, y el enviado especial para Oriente Medio y mediador con el Kremlin, Steve Witkoff, mientras que Putin llegó junt con el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y Yuri Ushakov, asesor de política internacional del Kremlin.

Ambos mandatarios posaron frente a un cartel con el lema «Persiguiendo la Paz» en uno de los salas de la base aérea de Elmendorf-Richardson, para posteriormente pasar a hablar a puerta cerrada.

La reunión comenzó sobre las 11.30 de la mañana hora de Alaska, estado del ártico estadounidense que por primera vez visita un presidente ruso.

Las conversaciones se centrarán en conseguir un posible alto el fuego en Ucrania, que Rusia invadió a gran escala en febrero de 2022, mientras que la contraparte rusa podría intentar conseguir concesiones territoriales en el este ucraniano.

Trump espera tratar también temas de defensa, así como posibles vías de cooperación económica y comercial, especialmente ante la crisis que enfrenta la economía rusa por el alto coste de mantener la guerra. EFE

