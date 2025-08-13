The Swiss voice in the world since 1935

Trump y Putin se reunirán en una base militar en la ciudad de Anchorage, Alaska

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Washington, 13 ago (EFE).- La cumbre del viernes próximo entre los presidentes de EE.UU., Donald Trump, y de Rusia, Vladímir Putin, tendrá lugar en la base militar Elmendorf-Richardson de la ciudad de Anchorage, en el territorio estadounidense de Alaska, según confirmó la Casa Blanca.

La locación del encuentro bilateral para dialogar sobre una tregua en Ucrania fue confirmada por un funcionario de la Administración Trump, citado por el diario The Washington Post.

El enclave militar ubicado en el norte de Anchorage sería el único que cumpliría los requisitos de seguridad para una cita de tal magnitud, la primera entre mandatarios de los dos países desde el inicio de la invasión de Moscú a territorio ucraniano en 2022.

El encuentro entre Trump y Putin se celebrará el próximo viernes 15 de agosto en Alaska, un territorio estadounidense que fue parte de Rusia hasta 1867.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, rebajó este martes las expectativas de que la cumbre sirva para cerrar un acuerdo de paz y dijo que será un «ejercicio de escucha» para el mandatario republicano.

Leavitt mostró además su confianza de que en el futuro pueda celebrarse una cumbre trilateral en la que participe también el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y abrió la puerta a la posibilidad de que una futura reunión se convoque en Rusia.

Previo a la cita con Putin, Trump mantendrá llamadas hoy con Zelenski y los principales líderes europeos, quienes sostienen que no se puede lograr la paz sin tener en cuenta su voz. EFE

ygg/ad

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
6 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR