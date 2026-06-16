Trump y Takaichi reafirman su compromiso con el acuerdo comercial entre Japón y EE.UU.

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Évian (Francia)/Tokio, 16 jun (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, y la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, reafirmaron este martes su compromiso con el acuerdo comercial entre Washington y Tokio alcanzado en julio del año pasado, y acordaron ampliar su cooperación, en un encuentro bilateral en el marco de la reunión del G7 en Évian (Francia).

«Los dos líderes reafirmaron la importancia de la aplicación constante del acuerdo arancelario entre Japón y Estados Unidos y acordaron una mayor cooperación entre ambas partes», detalló el Ministerio de Exteriores japonés en un comunicado tras la reunión.

Ambos mandatarios trataron además la situación en el Indopacífico, incluida China, y Takaichi celebró el acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

Los líderes «confirmaron que seguirán comunicándose estrechamente en relación con las respuestas a las situaciones internacionales en el Indopacífico y Oriente Medio», explicó el comunicado.

La reunión tuvo lugar en la mañana de este martes, una vez concluida la sesión sobre Ucrania.

Tokio y Washington alcanzaron en julio del año pasado un acuerdo comercial para reducir los aranceles estadounidenses a los productos del archipiélago hasta el 15 % (frente al 25 % con el que había amenazado Trump), a cambio de unas inversiones valoradas en 550.000 millones de dólares.

Las inversiones japonesas incluyen un masivo proyecto de construcción de la mayor infraestructura de gas natural en el estado estadounidense de Ohio (oeste del país), así como otros dos relacionados con los sectores del gas natural licuado (LNG) y los minerales críticos. EFE

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