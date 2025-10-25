Trump y Takaichi sostienen una «franca» conversación telefónica antes de cita en Japón

2 minutos

Washington, 25 oct (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la nueva primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, mantuvieron este sábado una «agradable» y «franca» conversación telefónica antes de su próximo cara a cara en el país nipón, a donde el estadounidense llegará la próxima semana como parte de una gira por Asia.

La Casa Blanca confirmó que la llamada tuvo lugar a bordo del Air Force One, el avión presidencial que lleva a Trump hacia Malasia, la primera parada de un recorrido que lo llevará a Japón y Corea del Sur.

Portavoces de la Administración republicana calificaron de «agradable» el intercambio y añadieron que el presidente espera verla pronto durante su visita a Tokio.

Takaichi, por su parte, afirmó en X que tuvo una «conversación amena y franca» con Trump. «Agradecí mucho su cálido mensaje de felicitación por mi nombramiento como primera ministra», agregó.

«Junto a él (Trump), estoy decidida a impulsar la alianza entre Japón y Estados Unidos a un nivel aún mayor. A partir de mañana, asistiré a la cumbre de la Asean. Espero colaborar estrechamente con EE.UU. y nuestros socios regionales para lograr un Indopacífico libre y abierto», escribió la líder en un mensaje en inglés y japonés.

Takaichi hizo historia el martes pasado al convertirse en la primera mujer en ser elegida como primera ministra del país asiático. La líder conservadora es discípula del fallecido Shinzo Abe, con quien el republicano mantuvo una estrecha relación.

Trump partió este viernes desde Washington rumbo a Malasia, en una gira asiática que incluye a Japón y Corea del Sur, donde está previsto que el 30 de octubre se reúna con su homólogo chino, Xi Jinping.

En Kuala Lumpur, el presidente estadounidense participará el domingo en encuentros en el marco de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean). EFE

