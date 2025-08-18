The Swiss voice in the world since 1935

Trump y Zelenski se reunirán primero y después se sumarán a líderes europeos, según CNN

Nueva York, 17 ago (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, se reunirán juntos primero mañana y después se sumarán a los líderes europeos presentes en Washington DC, según adelanta CNN este domingo.

El canal, que cita fuentes conocedoras de la planificación de la jornada, indica que esta se dividirá en partes y se espera que Trump y Zelenski se reúnan «individualmente con sus delegaciones» en la Casa Blanca antes de abrir el encuentro a los aliados europeos de Ucrania.

Tras esa cita, se espera que Trump y Zelenski «se unan a un grupo más grande y potencialmente a un almuerzo con los otros líderes europeos» que han acudido a dar apoyo al ucraniano, detalla el medio.

También señala que los temas de discusión previsiblemente serán las exigencias de Rusia sobre la entrega de territorios y las garantías de seguridad para Ucrania, incluyendo cómo estará involucrado Estados Unidos.

Viajarán a Washington para apoyar a Zelenski la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen: el secretario general de la OTAN, Mark Rütte; los presidentes de Francia y Finlandia, Emmanuel Macron y Alexander Stubb, y los jefes de Gobierno de Alemania, Reino Unido e Italia, Friedrich Merz, Keir Starmer y Giorgia Meloni.

El primer viaje de Zelenski a Washington no dejó buenos recuerdos y la imagen que quedó de éste fue la de la presión a la que fue sometido públicamente por Trump y su vicepresidente, JD Vance, para que aceptara un acuerdo con Rusia.

En ese sentido, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, negó este domingo que los líderes europeos que acompañarán a Zelenski lo hagan para evitar que Trump lo «intimide» para que acepte «un mal acuerdo», y recordó que han participado en las conversaciones para un proceso de paz. EFE

