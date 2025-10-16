TSMC, mayor productor mundial de chips, gana 39,1 % más en tercer trimestre y marca récord

Shanghái (China), 16 oct (EFE).- Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), mayor fabricante mundial de chips, ganó 452.302 millones de dólares taiwaneses (14.757 millones de dólares, 12.661 millones de euros) en el tercer trimestre, lo que supone un avance interanual del 39,1 %.

La cifra no solo supera las proyecciones de los analistas, que esperaban unos 13.550 millones de dólares, sino que también se trata del séptimo trimestre consecutivo de aumento de beneficios y supone batir de nuevo el récord histórico de ganancias en uno de estos períodos para la tecnológica taiwanesa.

La gran demanda de chips avanzados para inteligencia artificial (IA) y la computación de alto rendimiento vienen impulsando desde hace varios trimestres los resultados de la compañía, que fabrica para los productos más punteros de firmas conocidas a nivel mundial como Apple, Nvidia, AMD o Qualcomm. EFE

