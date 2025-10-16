TSMC, mayor productor mundial de chips, gana 39,1 % más en tercer trimestre y marca récord

Shanghái (China), 16 oct (EFE).- Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), mayor fabricante mundial de chips, ganó 452.302 millones de dólares taiwaneses (14.757 millones de dólares, 12.661 millones de euros) en el tercer trimestre, lo que supone un avance interanual del 39,1 %.

La cifra no solo supera las proyecciones de los analistas, que esperaban unos 13.550 millones de dólares, sino que también se trata del séptimo trimestre consecutivo de aumento de beneficios y supone batir de nuevo el récord histórico de ganancias en uno de estos períodos para la tecnológica taiwanesa.

Además, la cifra representa un aumento del 13,6 % con respecto al beneficio neto obtenido entre abril y junio.

Históricamente, los fabricantes de semiconductores suelen registrar mayores cifras de negocio en la segunda mitad del año, coincidiendo con el lanzamiento de nuevos productos tecnológicos en los principales mercados occidentales.

Sin embargo, la gran demanda de chips avanzados para inteligencia artificial (IA) y la computación de alto rendimiento vienen impulsando desde hace varios trimestres los resultados de la compañía, que fabrica para los productos más punteros de firmas conocidas a nivel mundial como Apple, Nvidia, AMD o Qualcomm.

La cuenta de resultados que TSMC publicó hoy en su página web oficial apunta también a un ascenso del 30,3 % en la facturación entre julio y septiembre hasta unos 989.918 millones de dólares taiwaneses (32.294 millones de dólares, 27.701 millones de euros).

Los pronósticos internos de la compañía anticipaban unos ingresos de entre 31.800 y 33.000 millones de dólares en el tercer trimestre.

Durante este período, los envíos de chips fabricados con procesos de 3 nanómetros (nm) -los más avanzados de la compañía- representaron el 23 % de la facturación total, mientras que los de 5 y 7 nm constituyeron un 37 y un 14 % de los ingresos, respectivamente.

La tecnológica también indicó que su margen neto de beneficios fue del 45,7 % en el tercer cuarto de 2025, un aumento frente al 42,7 % que marcó en el trimestre anterior.

Las acciones de TSMC en la Bolsa de Taipéi finalizaron hoy la jornada con un repunte del 1,37 %, y acumulan un alza del 39,44 % a lo largo del presente ejercicio.

Según indicó recientemente la consultora TrendForce, el dominio de TSMC a nivel mundial es indiscutible: al cierre del primer semestre acumulaba el 70,2 % de la cuota global de mercado de fabricación de semiconductores, muy por delante de las dos compañías que completan el ‘top 3’, la surcoreana Samsung (7,3 %) y la china SMIC (6 %).

Sin embargo, la firma taiwanesa afronta un futuro incierto por la guerra comercial desatada por el presidente estadounidense, Donald Trump, cuya administración ha anunciado aranceles de un 20 % a las importaciones provenientes de la isla autogobernada. EFE

