TSMC admite que llevará «cierto tiempo» calibrar equipos de su planta en Japón tras sismo

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Taipéi, 30 jul (EFE).- La taiwanesa TSMC, la mayor fabricante de chips avanzados del mundo, admitió que se necesitará «cierto tiempo» para inspeccionar y calibrar los equipos de su fábrica en Kumamoto (suroeste de Japón), donde el pasado martes se registró un sismo de magnitud 7,1.

«En estos momentos estamos inspeccionando los equipos y llevando a cabo las labores de recuperación. Debido a la fuerza sísmica relativamente elevada de este terremoto, TSMC prevé que se necesitará cierto tiempo para las inspecciones y calibraciones correspondientes», señaló la tecnológica en una declaración difundida el miércoles.

Tras la evacuación preventiva del personal de la planta, TSMC confirmó que las estructuras de la fábrica son «seguras» y que el suministro de agua, la electricidad y los sistemas de seguridad laboral «funcionan con normalidad», de acuerdo con el mismo comunicado.

La compañía taiwanesa también señaló que ha asegurado «recursos» para apoyar a Japan Advanced Semiconductor Manufacturing (JASM) -conglomerado que opera la planta y que es controlado mayoritariamente por TSMC- y recalcó que el envío de materias primas «se desarrolla con normalidad».

Por su parte, la obra de construcción de la segunda fábrica de JASM en Kumamoto «no se vio afectada», y los trabajos de construcción se reanudaron el miércoles tras nuevas inspecciones.

«En estos momentos estamos evaluando el impacto y en estrecha comunicación con los clientes afectados», concluyó el comunicado.

La primera fábrica de Kumamoto, cuya producción en masa comenzó a finales de 2024, se centra en chips de 12 a 28 nanómetros para los sectores automotriz e industrial, mientras que la segunda planta producirá semiconductores con tecnologías de proceso de 3 nanómetros, en respuesta a la fuerte demanda de la inteligencia artificial (IA).

Esta prefectura del suroeste de Japón registró a las 16.27 hora local (07.27 GMT) del martes un terremoto de magnitud 7,1 que provocó la muerte de, al menos, 28 personas, según el balance más reciente de las autoridades. EFE

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