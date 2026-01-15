TSMC ganó un 46,4 % más y batió su récord de ganancias en 2025 en pleno furor por la IA

Taipéi, 15 ene (EFE).- Los beneficios de TSMC, el mayor fabricante de chips del mundo, ascendieron a 1,71 billones de dólares taiwaneses (46.705 millones de euros) en 2025, un avance interanual del 46,4 % y un nuevo récord anual de ganancias motivado por el furor en torno a la inteligencia artificial (IA).

La firma, con sede en la ciudad taiwanesa de Hsinchu (norte), ingresó un total de 3,8 billones de dólares taiwaneses (103.560 millones de euros) el año pasado, lo que representó un salto interanual del 31,6 %, indicó este jueves a través de su página web.

Respecto a los resultados del cuarto trimestre, la tecnológica reportó ganancias por valor de 505.740 millones de dólares taiwaneses (13.750 millones de euros), un crecimiento interanual del 35 % y un récord para cualquier trimestre del año. EFE

