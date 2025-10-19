Tufan Erhürman, progresista pro reunificación, nuevo presidente de la zona turca de Chipre

Flora Alexandrou

Nicosia, 19 oct (EFE).- Tufan Erhürman, ganador este domingo de las presidenciales en la autoproclamada República Turca del Norte de Chipre (RTNC), es un político socialdemócrata que defiende la reunificación de la divida isla en un Estado compartido con la comunidad griega en forma de una federación con dos zonas autónomas.

Su victoria hoy en primera vuelta con el 62 % de los votos abre la posibilidad de reanudar las negociaciones de reunificación de la RTNC con la República de Chipre, de cultura griega, dirigidas por Naciones Unidas y que llevan estancadas desde 2017.

Erhürman, líder del socialdemócrata Partido Republicano Turco (CTP), se ha consolidado como una de las figuras más relevantes del movimiento progresista turcochipriota y un firme defensor de la reunificación de Chipre bajo un marco federal.

Nacido en Nicosia en 1970, es profesor de Derecho Constitucional y ejerció la docencia en varias universidades de Turquía antes de regresar al norte de Chipre, donde se dedicó a la vida política y académica.

Su trayectoria combina una sólida formación intelectual, convicciones socialdemócratas y experiencia gubernamental.

Participó activamente en los primeros años 2000 en las negociaciones sobre la reforma constitucional y en las discusiones del llamado ‘plan Annan’ auspiciado por la ONU, lo que lo convirtió en un interlocutor clave para los partidarios de una solución bizonal y bicomunal.

Resolución negociada del conflicto

La isla mediterránea de Chipre está dividida desde 1974, cuando las tropas turcas invadieron el tercio norte, en respuesta a un golpe de Estado de nacionalistas grecochipriotas, y fomentaron la creación de la República Turca del Norte de Chipre, que proclamó unilateralmente su independencia en 1983, sin reconocimiento internacional.

En 2013 fue elegido diputado del CTP; en 2016 asumió la dirección del partido y en febrero de 2018 logró formar y liderar como primer ministro un Gobierno de coalición, que duró hasta mayo de 2019.

Su mandato se caracterizó por intentos de reforma administrativa, un discurso centrado en la transparencia, la justicia social y la resolución negociada del conflicto chipriota.

A diferencia del hasta ahora presidente, el nacionalista pro turco Ersin Tatar, Erhürman sostiene que turcochipriotas y grecochipriotas deben convivir en un mismo Estado federal con igualdad política, seguridad mutua y garantías internacionales.

Como futuro presidente de la RTNC, Erhürman será quien decida y represente la posición turcochipriota en una eventual negociación de reunificación.

«No podemos permitir que se mantengan las condiciones de una no solución. El pueblo turcochipriota es uno de los dos socios constituyentes iguales en la isla y no puede ser ignorado», insistió durante su campaña.

Para Erhürman, la federalización de Chipre no es sólo una salida política, sino también una vía para garantizar la prosperidad económica mediante la integración europea.

Bajo su liderazgo, el CTP ha reivindicado una mayor autonomía respecto a Ankara, defendiendo la democracia, el respeto al derecho internacional y el fin de la división de la isla.

Casado y padre de un hijo, combina su labor política con la docencia universitaria. EFE

