Turbantes y multitud de vestidos en la segunda jornada de desfiles de París

París, 30 sep 2025 (EFE).- Las cabezas femeninas del próximo verano, además de gorros, mostrarán turbantes y el vestido será una vez más el gran protagonista. Así lo ha diseñado Louis Vuitton, en la segunda jornada de las colecciones de prêt-à-porter mujer para la primavera-verano de 2026, que se presentan en la capital francesa.

La firma gala ha desvelado su último desfile en el interior del museo del Louvre. No es la primera ocasión que lo hace y en este caso ha sido un martes, cuando la pinacoteca se encuentra cerrada al público.

Además, Nicolas Ghesquière, director creativo de sus colecciones femeninas desde 2013, lo ha hecho en un lugar especial, las que fueran dependencias de la española Ana de Austria, reina consorte de Francia.

Un viaje al confort y la elegancia, con una gran variedad de vestidos, sobre todo largos; con faldas con vuelo y anchos pantalones. Volúmenes que recordaban en algunos casos a la concepción japonesa de la moda, por las formas de aire desestructurado.

Colores nada estridentes, sino todo lo contrario, con azules y marrones, así como una destacada presencia del blanco.

Combinación de materiales, con notable presencia del punto, en más de un caso superpuesto y pensado en una primavera de 2026 más bien fresca.

En el apartado de accesorios, aparte de los turbantes, destacar las gafas de ver que portaban algunas de las maniquíes, así como el propio Ghesquière, a la hora de salir a saludar a los invitados, lo que parece anunciar un nuevo terreno en el que Vuitton se adentra.

Por otro lado, en Lanvin, el diseñador británico Peter Copping ha mostrado su segunda colección. En un desfile mixto compuesto de sesenta ‘looks’, el vestido ha tenido gran protagonismo, en sus diferentes variantes, aunque sobre todo largo, y en algunos casos con flecos, aberturas y hasta estampados.

Como era de esperar, el color azul, emblema de la casa, ha estado presente. No solo en la totalidad del espacio que ha albergado el pase, sino también en alguna de las propuestas, como una amplia blusa de seda.

Los predominantes han sido el negro, los blancos, acompañados de rojo y pistacho, entre otros.

La marca Dries Van Noten, por su parte, ha dado a conocer bien entrada la tarde la primera colección de mujer del belga Julian Klausner.

Contrastes, muy en la línea de la casa, con un gris claro en la primera parte de la colección, y presente en chaquetas, vestidos y abrigos; así como un estampado de motivos geométricos, lunares y florales. EFE

