Turismo de interior y mejor transporte, así quiere Portugal atraer más turistas españoles

Lisboa, 22 ene (EFE).- El ministro de Economía y Cohesión Territorial de Portugal, Manuel Castro Almeida, afirmó en una entrevista con EFE que hay «mucho espacio» para atraer más visitantes procedentes de España, un impulso que esperan potenciar con los destinos del interior, el nuevo aeropuerto de Lisboa y la conexión ferroviaria con Madrid.

El ministro lo explicó en una conversación en la capital portuguesa con motivo de la feria de turismo Fitur, que acoge Madrid hasta el 25 de enero, a la que acude hoy con una delegación de cerca de 120 empresas, además de entidades públicas, regionales y municipales.

El responsable recalcó que España es el principal cliente turístico de Portugal, lo que lo convierte en un «mercado enorme» que buscan potenciar visibilizando zonas menos visitadas del país.

Castro Almeida precisó que, además de la «tradición de la playa», de Lisboa y de Oporto, quieren poner en valor el enoturismo y la gastronomía, así como las regiones del interior, «que son muy típicas, muy características y dicen mucho acerca del pueblo portugués y de la historia de Portugal», algo que también promocionan durante esta edición de Fitur.

Señaló que el aeropuerto Humberto Delgado de Lisboa, el principal punto de entradas aéreas al país, se encuentra al límite de capacidad, en un momento en el que entre España y Portugal hay actualmente cerca de 70 vuelos diarios en la época de verano y unos 50 vuelos diarios en invierno.

Esto, lamentó el ministro, es «una pequeña dificultad», por lo que esperan con los brazos abiertos el futuro aeropuerto Luís de Camões, cuya construcción todavía no ha comenzado, que estará ubicado en Alcochete, 20 kilómetros al sureste de Lisboa, y que permitirá ampliar la capacidad.

También queda pendiente la instalación de la conexión de alta velocidad entre Madrid y Lisboa, que, en su opinión, «también va a ayudar a promover, a reforzar el turismo con España».

Portugal, España y la Comisión Europea (CE) llegaron el pasado octubre a un acuerdo para que haya una conexión directa entre ambas capitales por tren convencional en cinco horas de aquí a 2030 y por alta velocidad en tres horas para 2034.

Castro Almeida explicó que esta apuesta se enmarca en la estrategia del Gobierno liderado por el conservador Luís Montenegro de potenciar el turismo nacional, que supone ya más del 12 % del PIB y que planean hacer que siga creciendo.

En ese sentido, añadió, el Ejecutivo de centroderecha ha impulsado «medidas proactivas» con las que ha buscado potenciar y visibilizar la calidad de la oferta y promocionar grandes eventos turísticos, como la vuelta de la Fórmula 1 a Portugal en 2027 y 2028 y la celebración del Mundial de Fútbol en 2030 junto con España y Marruecos.

«No somos de los que piensan que el turismo ya agotó su límite», indicó el responsable de Turismo, quien dijo que, aunque están «bastante tranquilos» con los países que visitan Portugal, tienen especial interés en el turista de Estados Unidos -que tiene un «elevado poder de compra»-, así como los de América del Sur y de la zona del Pacífico. EFE

