Turista de EE.UU. pierde un brazo al accidentarse vehículo en oasis peruano de Huacachina

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Lima, 21 jul (EFE).- Una turista de nacionalidad estadounidense perdió un brazo al accidentarse un vehículo arenero que hacía una travesía turística por las dunas del oasis peruano de Huacachina, donde también resultaron heridas otras nueve personas, tanto de Estados Unidos como de Francia, así como el guía turístico de ambos, según reportaron medios locales.

La mujer a la que le tuvieron que amputar el brazo forma parte de un grupo de diez turistas que resultaron heridos durante un recorrido realizado el pasado sábado en este turístico enclave de Perú, donde el vehículo dio varias vueltas por la pendiente de una duna después de que el conductor perdiera aparentemente el control.

Al mismo tiempo, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) de Perú abrió una investigación para determinar las responsabilidades de este hecho.

El mismo Indecopi multó el lunes a dos empresas que ofrecen estos recorridos en la Huacachina con cerca de 2,5 millones de soles (unos 733.000 dólares) por la muerte de una turista francesa, en otro accidente ocurrido el año pasado.

La investigación determinó que Aventura Sin Fronteras E.I.R.L., empresa encargada de ejecutar el servicio turístico, permitió que el paseo se realizara en un vehículo que carecía de condiciones idóneas de seguridad, según señaló el Indecopi en un comunicado.

Esto provocó que la unidad, estacionada sobre una superficie arenosa con pendiente, se desplazara de manera incontrolada, ocasionando el accidente y el deceso de una mujer extranjera.

A su vez, Lima Experience, empresa que comercializó el paquete turístico, no verificó que el operador contratado brindara el servicio en condiciones idóneas de seguridad, apuntó el Indecopi, al considerar que la subcontratación del servicio no la eximía de su responsabilidad frente a los consumidores. EFE

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