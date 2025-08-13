Turista española denuncia por violencia sexual a danzante folclórico en Perú

Lima, 13 ago (EFE).- Una turista española de visita en Perú denunció a un danzante folclórico durante una festividad en la localidad de Paucartambo, en la región surandina de Cusco, por violencia sexual, hechos que son investigados por la Fiscalía y la Policía Nacional, según informó este miércoles el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

A través de un mensaje de «último minuto» en la red social X, el ministerio peruano reportó que brinda atención integral a la turista española víctima de presunta violencia sexual por un danzante durante una festividad en Paucartambo, una ciudad cusqueña muy visitada a 2.900 metros de altitud.

«Se solicitó a la Fiscalía y a la Policía Nacional realizar las diligencias de investigación para encontrar justicia», indicó el Ministerio de la Mujer, que adjuntó la etiqueta #BastaDeViolencia.

De acuerdo a reportes periodísticos en Cusco, difundidos en redes sociales, la turista, de 34 años, asistía a la fiesta de la Virgen del Carmen en Paucartambo y se quiso tomar una fotografía con un integrante de la comparsa Qhapaq Qolla, pero el hombre la besó forzadamente y sin su consentimiento después de posar junto a ella.

El presidente de la Junta de Fiscales del Cusco, Manuel Mayorga, declaró que la investigación preliminar identificó al bailarín como David Guevara Huaranca.

Mayorga añadió que se tomó la declaración, por vía virtual, de la agraviada y que se investiga la presunta comisión del delito de tocamientos indebidos o actos libidinosos, penado con tres a seis años de prisión. EFE

