Turistas quedan atrapados en mirador por operación contra narcos en Rio de Janeiro

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Decenas de turistas quedaron atrapados este martes en un mirador en Rio de Janeiro debido a una operación policial contra narcotraficantes, en el segundo incidente de este tipo en esta ciudad brasileña en lo que va del año.

Los enfrentamientos comenzaron en la madrugada en la favela Morro Dona Marta, en el barrio Botafogo, cerca del mirador, donde se desplegaron los agentes, y dejaron herido a un pasajero de un autobús.

La operación tenía como objetivo ejecutar más de 40 órdenes de arresto y allanamiento contra miembros del Comando Vermelho, una de las principales facciones criminales de Brasil, indicó la policía.

Los intensos tiroteos sembraron el terror entre los turistas que habían acudido a ver el amanecer.

Un video viral del fotógrafo carioca Ari Kaye muestra a personas agachadas mientras se escuchan disparos de fondo.

«Fue una situación de guerra. Fueron muchos tiros, una situación de mucho pánico. Había unas 60 personas y el tiroteo duró unos 20 minutos», describió a la AFP Kaye, de 43 años.

Las visitas fueron suspendidas.

«Vine para hacer una visita guiada a la favela, pero me dijeron que hay bastante presencia policial hoy. Atraparon a algunos delincuentes, pero ya pasó y espero que el lugar vuelva a ser seguro más tarde», dijo a la AFP Jan Plagge, un alemán de 40 años de viaje en Rio por primera vez.

– «Muchos turistas» –

«Aquí vienen muchos turistas todo el tiempo para conocer», contó a la AFP Claudia Viviane, una habitante de la favela, de 60 años, que se despertó con el ruido del tiroteo.

«Lo primero que uno hace es pensar en la familia, en nuestros hijos, que salen a trabajar a las 5 de la mañana», dijo angustiada. «Es un nervosismo total».

La violencia se extendió fuera de la favela, a la zona más acomodada del barrio de Botafogo.

En imágenes que circulan en redes, policías militares corren armados con fusiles por la calle Sao Clemente, una de las principales arterias de la zona.

Un hombre que viajaba en un autobús que pasaba por esa calle recibió un disparo, dijo a la AFP un portavoz de RioOnibus, el gremio de las empresas que operan en Rio, sin dar más detalles.

Una iglesia evangélica, edificios y vehículos estacionados en las calles de Botafogo también recibieron impactos de bala, según medios.

Periodistas de AFP constataron una fuerte presencia policial en la zona.

Las operaciones policiales son frecuentes en las favelas y zonas pobres del norte de Rio de Janeiro, pero es inusual que lleguen a barrios del sur, la parte turística.

Es la segunda vez este año que turistas quedan atrapados por un operativo.

En abril, más de 200 visitantes quedaron varados durante dos horas en el Morro Dois Irmaos, uno de los miradores más conocidos de la ciudad.

Rio recibió en 2025 más de 2,1 millones de visitantes internacionales, un récord histórico.

La del martes fue una nueva acción de la Operación Contención contra el Comando Vermelho, que dejó más de 120 muertos en octubre y se convirtió en la más letal de la historia de Brasil.

Desde entonces, la ofensiva se ha extendido a otras zonas. La policía capturó a más de 360 personas y mató a 137 en enfrentamientos, incluidas las de octubre, según cifras oficiales.

También incautó cerca de 480 armas, entre ellas 190 fusiles.

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