Turkish Airlines anuncia un crédito de 412 millones de dólares del Banco de China

1 minuto

Estambul, 30 oct (EFE).- La aerolínea turca Turkish Airlines anunció este jueves un acuerdo con el Banco de China, que le concederá un crédito de 2.900 millones de yuanes (unos 412 millones de dólares/355 millones de euros), para ampliar su flota y nuevos proyectos de infraestructura en el aeropuerto de Estambul.

La operación, calificada por la compañía como «histórica», marca un nuevo hito en los esfuerzos de Turkish Airlines por diversificar sus fuentes de financiación, al tiempo que refuerza su compromiso con un crecimiento sostenible e inclusivo a nivel mundial, aseguró la empresa en un comunicado.

«Esta cooperación no sólo refuerza la posición financiera de nuestra aerolínea de bandera, sino que también contribuye a ampliar los lazos económicos y culturales entre Turquía y China», dijo en la nota el director financiero de Turkish Airlines, Murat Seker.

Según la compañía, una de las diez aerolíneas más grandes del mundo, esta transacción resalta su «visión estratégica» de adoptar «soluciones de financiación innovadoras y diversificadas que respalden sus objetivos de sostenibilidad a largo plazo».

Fundada en 1933 con cinco aviones, Turkish Airlines es hoy miembro de la alianza Star Alliance y cuenta con una flota de 504 aviones (de pasajeros y de carga) que vuelan a 355 destinos en 131 países de todo el mundo. EFE

