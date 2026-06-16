Turquía, dispuesta a acoger más negociaciones sobre Ucrania si las partes las reanudan

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Moscú, 16 jun (EFE).- Turquía se mostró este martes dispuesta a acoger más rondas de negociaciones sobre la paz en Ucrania si las partes del conflicto deciden reanudarlas, declaró el ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, al término de unas negociaciones en Moscú con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov.

«Le transmití al señor Lavrov que nuestro país está dispuesto a retomar las negociaciones para una solución diplomática», declaró Fidan.

El jefe de la diplomacia turca aseguró que Ankara desea que el conflicto ruso-ucraniano termine «lo antes posible y de forma pacífica».

«Creemos que Rusia y Ucrania deben volver a la mesa de negociaciones. Si las partes llegan a un acuerdo, estamos dispuestos a contribuir a que las negociaciones sean más eficaces», señaló el ministro turco.

Las últimas negociaciones directas entre Rusia y Ucrania en Turquía tuvieron lugar el verano pasado.

Posteriormente, las partes volvieron a sentarse a la mesa de negociaciones en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) y en Ginebra (Suiza).

A la vez, desde febrero de este año Moscú y Kiev no han mantenido contactos debido, en parte, al inicio de la guerra en Irán, en la que se implicó Estados Unidos, que ejercía como mediador en las últimas rondas de conversaciones ruso-ucranianas. EFE

mos/pcc

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