Turquía activa los sistemas de alerta en una de sus instalaciones de la OTAN

1 minuto

Redacción internacional, 13 mar (EFE).- La agencia de noticias turca Anadolu informó este viernes sobre la activación de sirenas de alerta en la base aérea de Incirlik, una instalación de la OTAN con tropas estadounidenses pero bajo soberanía de Ankara.

«Anteriormente, dos misiles balísticos que se dirigían hacia Turquía fueron interceptados por las defensas aéreas de la OTAN», recordó la agencia sobre esta base situada cerca de la ciudad de Adana, próxima a la frontera con Siria.

La defensa aérea turca ha recibido mayor atención después de que fragmentos de misiles cayeran en dos ocasiones en su territorio desde el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero.

El Ministerio de Defensa señaló el lunes que un misil balístico disparado desde Irán fue neutralizado en el espacio aéreo por las defensas del país y por misiles de la OTAN desplegados en el Mediterráneo Oriental.

En el mismo comunicado, la cartera militar de Ankara indicó que el país eurasiático «mantiene su capacidad de defensa y seguridad al más alto nivel», al tiempo que seguirá «evaluando los acontecimientos» en cooperación y consulta con la OTAN y sus aliados.

La mayoría de los países de Oriente Medio que albergan bases militares o legaciones de Estados Unidos han sido objetivo de ataques iraníes, si bien la presidencia turca ha defendido en varias ocasiones que Ankara no es parte del conflicto y que sus instalaciones de la OTAN no se han utilizado para atacar a la República Islámica. EFE

