Turquía acuerda construir un gasoducto submarino para llevar gas al norte de Chipre

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Estambul, 10 jul (EFE).- El Gobierno de Turquía ha firmado este viernes un memorándum con las autoridades de la República Turca del Norte de Chipre, solo reconocida por Ankara, para construir un gasoducto que permita exportar gas a la isla mediterránea.

El vicepresidente de Turquía, Cevdet Yilmaz, y el primer ministro de la entidad turcochipriota, Ünal Üstel, firmaron el documento en el Parlamento turcochipriota en Nicosia, en presencia del ministro de Energía turco, Alparslan Bayraktar, informa la agencia pública turca Anadolu.

Bayraktar especificó que el gasoducto tendrá una longitud de 101 kilómetros, de los que 97 serán de trayecto submarino, conectando el cabo de Anamur en Turquía con la central eléctrica de Teknecik en la costa chipriota, a una docena de kilómetros al este de la ciudad de Girne.

Se colocarán dos tuberías paralelas, de unos 55 centímetros de diámetro cada una, lo que permitirá no solo exportar el fluido desde Turquía a Chipre sino también llevar gas desde la isla a Turquía y Europa, si en el futuro se hallan yacimientos en la zona, indicó Bayraktar.

Durante la última década, buques exploradores turcos han buscado yacimientos de hidrocarburos en el Mediterráno oriental, provocando un conflicto diplomático con la República de Chipre, en la mitad sur de la isla, y con Grecia, pero desde 2022, Ankara concentra sus esfuerzos en los yacimientos del mar Negro.

Los políticos no especificaron hoy la fecha en la que se espera concluir el proyecto, pero el mes pasado, el ministro de Obras Públicas norchipriota, Erhan Arikli, indicó a la prensa que la tubería podría estar lista en 2028, y que tendría un coste de unos 700 millones de dólares. EFE

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