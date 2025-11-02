Turquía afirma trabajar directamente con Bagdad en lucha antiterrorista en Irak y Siria

Bagdad, 2 nov (EFE).- El ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, afirmó este domingo desde Bagdad que su país trabaja «directamente con las autoridades iraquíes para combatir el terrorismo», particularmente para que el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) abandone también las armas en Irak y Siria.

En una rueda de prensa durante su visita a Irak con su homólogo iraquí, Fuad Husein, Fidan aseguró que el «anuncio de la organización terrorista -en referencia al PKK- de deponer las armas y abandonar la acción militar es un paso importante, (…) y esto también debe ocurrir en Siria e Irak».

Por su parte, Husein aclaró que su país «apoya con fuerza las conversaciones entre el Gobierno turco y el PKK, y esperan alcanzar un acuerdo que satisfaga a todos», teniendo en cuenta que «hay individuos armados del partido kurdo dentro del territorio iraquí».

«Esperemos que lleguen a acuerdos sustanciales para que también exista seguridad en las zonas en las que tenga presencia el PKK en el Kurdistán iraquí», sostuvo el dirigente iraquí.

El pasado domingo el PKK anunció la retirada de “todas sus fuerzas” de Turquía en medio de un proceso de paz en curso con Ankara.

El grupo, considerado terrorista por Turquía, Estados Unidos y la Unión Europea (UE), ya había anunciado en diciembre de 2024 su disolución y el fin de su «lucha armada» que inició contra el Estado turco hace 40 años y que ha dejado unos 45.000 muertos, respondiendo así al llamamiento de su fundador, Abdullah Öcalan, encarcelado desde 1999.

El ministro turco afirmó además que su país apoya plenamente a Irak en materia de seguridad, estabilidad, desarrollo y reconstrucción, y añadió que están «trabajando directamente con las autoridades iraquíes para combatir el terrorismo».

Otro tema que tocaron los ministros fue la gestión del agua, y apuntaron que en este viaje se firmarán varios acuerdos que «allanarán el camino para la rehabilitación de la infraestructura hídrica» en Irak.

«Debatimos sobre la colaboración en los sectores del agua y el comercio en Bagdad», subrayó el ministro turco, quien añadió que «el acuerdo que firmaremos hoy con Irak en materia de agua es el primero de su tipo».

El ministro iraquí, por su parte, aseguró que «las relaciones entre Irak y Turquía son históricas», y señaló que «la visita del ministro Fidan a Bagdad tiene como objetivo tratar el tema del agua, de importancia mutua para ambos países».

«La cooperación entre los países de la región se mantendrá al más alto nivel, y dicha cooperación debe alcanzar su máximo potencial», añadió Fidan, quien expresó su agradecimiento al Gobierno iraquí, encabezado por el primer ministro, Mohamed al Sudani, por «su contribución al desarrollo».

Asimismo, dijo que Turquía tiene como objetivo cooperar para solucionar las crisis que se viven en la región, sin necesidad de «pedir apoyo externo porque hay recursos y capacidad suficientes». EFE

