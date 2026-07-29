Turquía alaba la labor de Guterres en Chipre pero pide «abandonar modelos desgastados»

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Estambul, 29 jul (EFE).- El Gobierno turco ha alabado este miércoles la labor del secretario general de la ONU, António Guterres, en su visita de tres días a Chipre, dedicada a buscar soluciones para la isla dividida, pero ha pedido abandonar modelos «desgastado», en referencia a la reunificación.

«Apreciamos los esfuerzos realizados por Guterres», afirma un comunicado del Ministerio de Exteriores turco, que indica que «por ahora no existe un fundamento común para una solución entre las dos partes de la isla» y que toca «concentrarse en construir confianza en importantes sectores de cooperación».

Critica la «postura intransigente» de la parte grecochipriota y asegura que «los modelos de solución que se han intentado usar durante diez años han quedado en el pasado», en referencia a las propuestas de reunificación de la isla con parámetros de federación o Estado binacional.

«Como metrópoli y Estado garante, reiteramos que una solución justa y duradera de la cuestión de Chipre debe basarse en la realidad en la isla y fundamentarse en la soberanía igualitaria y un estatus internacional equitativo del pueblo turcochipriota», concluye el comunicado.

Ya en 2022, Ankara anunció que todos los futuros intentos de reunificar Chipre estarían abocados al fracaso y que la única solución sería reconocer internacionalmente la plena soberanía de la República Turca del Norte de Chipre (RTNC), proclamada en 1983 pero reconocida únicamente por Turquía.

El mismo año consiguió que la Organización de Estados Túrquicos aceptara a la RTNC como miembro, si bien ninguno de los países que la componen, casi todos de Asia Central, lo han reconocido individualmente.

Desde la victoria del socialdemócrata Tufan Erhürman, favorable a la reunificación, en las elecciones presidenciales de la RTCN, en octubre pasado, Ankara ha moderado algo su discurso.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, no acudió este año a la celebración del aniversario de la invasión turca de la isla, en respuesta a un golpe de Estado grecochipriota, en 1974, a diferencia de los tres años anteriores.EFE

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