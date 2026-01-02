Turquía amplía su campaña contra el grupo EI con 125 detenciones

afp_tickers

1 minuto

El ministro turco de Interior, Ali Yerlikaya, anunció el miércoles la detención de 125 personas presuntamente afiliadas al grupo Estado Islámico tras varios golpes de Ankara contra presuntos miembros de esa organización yihadista.

En su cuenta de la red social X, el funcionario afirmó que detuvieron a 125 sospechosos «en operaciones simultáneas llevadas a cabo esta mañana en 25 provincias» del país.

Desde la semana pasada, las autoridades turcas han anunciado el arresto de casi 600 personas vinculadas al grupo yihadista.

Las fuerzas de seguridad llevaron a cabo el lunes una operación en Yalova, una ciudad cercana a Estambul, contra presuntos miembros del EI en la que murieron tres policías.

Seis sospechosos de formar parte de ese grupo, todos de nacionalidad turca, fallecieron también después de horas de enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

El jueves pasado, el fiscal de Estambul alertó de «informaciones que indicaban que la organización terrorista EI estaba planeando ataques durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo».

Turquía, que tiene una frontera de 900 kilómetros con Siria, teme infiltraciones de este grupo yihadista, que sigue activo en el país vecino.

fo/hmw/bfi/dbh/arm