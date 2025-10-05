The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Turquía anula el concierto del cantante Robbie Williams el 7 de octubre

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Estambul, 5 oct (EFE).- Las autoridades turcas han cancelado el concierto que el cantante británico Robbie Williams iba a ofrecer en Estambul el próximo 7 de octubre, informa la productora turca responsable del evento.

El concierto, que se iba a celebrar al aire libre en la Marina de Ataköy, un distrito en el lado europeo de Estambul, ha sido cancelado «por decisión de la oficina del gobernador de Estambul», señala la productora Atlantis Yapim en un breve mensaje en su cuenta de Instagram.

También los clientes que compraron entradas han recibido este aviso, junto a la información de que se les devolverá el dinero.

Hace dos días empezaban a circular por las redes sociales algunos mensajes que exigían al Gobierno turco anular el concierto, recordando que coincidiría con el 7 de octubre, aniversario del ataque de Hamás contra objetivos militares y civiles en Israel.

Estos mensajes, sin embargo, describían el 7 de octubre como aniversario de «las masacres de Israel», tildaban a Robbie Williams de «sionista», sin aclarar por qué, y algunos amenazaban con revelar los datos personales del dueño de Atlantis Yapim si no anulaba el concierto.

La oficina del gobernador de Estambul, un organismo que depende del Ministerio del Interior y tiene responsabilidad en aspectos de la seguridad pública, no se ha pronunciado al respecto.

El concierto de Robbie Williams había sido planificado inicialmente por la productora turca DBL Entertainment, pero esta fue en marzo pasado objetivo de un boicot impulsado por jóvenes de la oposición por considerar a su dueño demasiado alineado con las posturas del Gobierno turco. EFE

iut/rod

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
10 Me gusta
46 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
32 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR