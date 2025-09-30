The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Turquía anuncia que rescataría, en caso de necesidad, la flotilla camino a Gaza

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Estambul, 30 sep (EFE).- La Marina de Turquía contribuirá, si fuera necesario, en las tareas de rescate relacionadas con la Flotilla Sumud que se dirige a la franja de Gaza, anunció este martes el Ministerio de Defensa turco, aunque sin nombrar explícitamente esa iniciativa.

«Turquía sigue de cerca cómo se llevan a cabo de forma segura las actividades de ayuda humanitaria por parte de barcos civiles que actualmente navegan en el Mediterráneo Oriental en el marco de los valores humanitarios y del derecho internacional», señala un comunicado de Defensa.

«En este contexto, nuestros buques, que ejecutan diversas tareas de entrenamiento y actividades de rutina en la región, contribuirán, en caso de que sea necesario, con su capacidad de búsqueda y rescate a las tareas de ayuda humanitaria, en coordinación con nuestras instituciones y los interlocutores internacionales», agrega.

El Ministerio concluye que Turquía «asumirá su responsabilidad de proteger los valores humanos y la seguridad de civiles inocentes en todo lugar y bajo cualquier condición».

Portavoces de la Flotilla confirmaron ayer la asistencia de Turquía a uno de sus barcos, el Johnny M., que había sufrido una avería de motor, repartiéndose la mayoría de sus tripulantes a otras embarcaciones.

Cuatro pasajeros de este barco regresaron a tierra a bordo de un buque militar turco, aseguró una activista turca, participante en la Flotilla, en declaraciones a la cadena NTV.

Un comunicado de la Flotilla se limitaba a agradecer el apoyo de «la Media Luna Roja, en coordinación con el Gobierno turco, por facilitar el regreso seguro de los participantes y por entregar ayuda humanitaria adicional a la flotilla».

Desde hace días la prensa turca viene informando sobre la presencia de drones militares turcos cerca de la Flotilla, en lo que algunos medios interpretan como una «protección» de Ankara a la iniciativa, aunque sin confirmación oficial al respecto.

Actualmente, el grueso de la Flotilla, al que se acaban de unir dos embarcaciones procedentes de las costas turcas, se encuentra al norte de Alejandría (Egipto), a unos 370 kilómetros de las costas de Gaza. EFE

iut/jk/alf

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
4 Me gusta
36 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
37 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR