Turquía aspira a mediar entre EEUU e Irán en el conflicto nuclear para evitar más ataques

Ankara, 30 ene (EFE).- El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, ha llegado este viernes a Estambul para una reunión en la que su homólogo turco, Hakan Fidan, tiene previsto mostrarle la disposición de Turquía a mediar con EEUU en el polémico programa nuclear de Irán y evitar una intervención militar estadounidense.

El encuentro se produce cuando EEUU está desplegando cerca de Irán una flota militar que el presidente Donald Trump ha asegurado que está lista para atacar si el Gobierno iraní no se sienta a negociar, mientras que Teherán declara está abierto a hacerlo pero también a defenderse si es atacado.

Fidan reiterará en la reunión de hoy su oposición a una intervención armada contra Irán, como la lanzada en junio del año pasado por Israel y Estados Unidos contra instalaciones nucleares iraníes, ha informado la agencia oficialista Anadolu.

El ministro turco considera que un ataque es peligroso para la región y para el mundo entero.

Por eso, Fidan mostrará la disposición de su país a «contribuir a resolver la actual tensión mediante el diálogo» y a lograr un acuerdo pacífico en torno al conflicto por el programa atómico iraní, señala Anadolu.

El ministro tuco ya recomendó el pasado miércoles a EEUU que no ataque a Irán y que, por el contrario, recurra a la negociación para solucionar los conflictos entre los dos países, empezando por el del controvertido programa nuclear iraní.

Las dudas sobre si el programa nuclear iraní es enteramente pacífico o no se prolongan desde hace más de dos décadas.

Un acuerdo internacional de 2015, con Barack Obama aún en la Casa Blanca, por el que Irán aceptó reducir sus esfuerzos nucleares, acabó fracasando cuando Donald Trump ganó las elecciones por primera vez y abandonó el pacto en 2018.

Trump reimpuso sanciones a Irán, que aceleró su programa atómico hasta estar cerca de poder fabricar una bomba.

Los nuevos intentos de negociación se rompieron el pasado junio y Estados Unidos se sumó ese mismo mes a los bombardeos israelíes contra instalaciones nucleares de la República Islámica.EFE

