Turquía combate más de cien incendios activos

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Los bomberos turcos combaten este jueves más de cien fuegos forestales, muchos de ellos controlados aunque cerca de populares regiones turísticas en el litoral mediterráneo, afirmaron las autoridades.

La Dirección General de Silvicultura señaló que estaba llevando a cabo «operaciones intensivas con medios aéreos y terrestres contra los fuegos en curso», especialmente en las provincias de Antalya y Mugla, en la turística Riviera Turca.

A primera hora de la tarde, la prefectura de Mugla (suroeste) anunció el reavivamiento de un foco cerca del puerto deportivo de Fethiye.

«Nuestra intervención en las zonas donde las llamas han vuelto a arder debido a los fuertes vientos continúa por vía aérea y terrestre», indicó en X.

La cadena de televisión pública TRT mostró imágenes de un hombre que evacuaba bajo un cielo amarillo a su cabra sobre los hombros, cerca de Fethiye, y afirmaba que muchos animales fueron «afectados».

Las operaciones continúan también «sin descanso» en la región olivarera de Ayvalik, en el mar Egeo, anunció el gobernador de la provincia de Balikesir, Ismail Ustaoglu.

Según precisó, «cinco aviones, seis helicópteros, 850 hombres y cientos de vehículos» están movilizados para combatir el fuego.

El ministro de Agricultura, Ibrahim Yumakli, dijo el jueves por la mañana que los incendios en la provincia de Balikesir y en los alrededores de Canakkale, en la costa de los Dardanelos (oeste), estaban «en gran parte bajo control».

Los servicios de emergencia han intervenido en 115 incendios desde el miércoles, «de los cuales 110 han sido completamente sofocados», aseguraba antes de la aparición o la reactivación de algunos focos.

Su cartera envió un SMS de alerta a los residentes de las regiones consideradas «de alto riesgo de incendios» en el sur y el oeste del país.

Turquía, que había sufrido incendios tempranos en 2025 debido a la sequía, se había librado hasta ahora esta temporada gracias a las fuertes lluvias y nevadas del último invierno, que reabastecieron las aguas subterráneas y protegieron la vegetación.

En cambio, Francia y España atraviesan un comienzo de verano negro en este sentido, con incendios de proporciones históricas en cuanto a superficie afectada que llevaron a la evacuación de cientos de miles de personas.

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