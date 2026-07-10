Turquía comienza a liberar a cientos de detenidos tras la cumbre de la OTAN en Ankara

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Ankara, 10 jul (EFE).- Las autoridades turcas comenzaron este viernes a liberar a cientos de personas que fueron detenidas antes y durante la cumbre de la OTAN celebrada en Ankara este martes y miércoles.

El diario turco BirGün informó que 73 personas detenidas durante una protesta previa a la cumbre de líderes de la OTAN en Ankara, que permanecieron tres días bajo custodia policial, fueron trasladadas el viernes por la mañana a la fiscalía y quedaron en libertad después de prestar declaración.

Más de 600 personas, según distintos cálculos de asociaciones de abogados, fueron detenidas por las fuerzas de seguridad en operaciones relacionadas con la cumbre de la OTAN en los 20 días previos al encuentro de los líderes de la Alianza.

La mayoría de esos detenidos son miembros de partidos y asociaciones de izquierda que rechazan a la OTAN y al gobierno islamista turco.

El Gobierno turco impuso enormes medidas de seguridad en la capital, con cortes de tráfico alrededor de numerosas zonas, prohibición de cualquier manifestación o protesta, y la suspensión de numerosas actividades públicas, como festivales o conciertos.

El ministro del Interior, Mustafa Ciftci, reconoció el jueves que las amplias medidas de seguridad alteraron la vida cotidiana de la población, aunque defendió el operativo.

«Las medidas de seguridad no fueron excesivas. Fueron necesarias y proporcionales», aseguró Ciftci, quien reiteró que durante el operativo fueron detenidos más de 4.400 sospechosos con órdenes de búsqueda pendientes.

También el jueves fueron liberados los 131 miembros del Partido Comunista de Turquía (TKP) detenidos durante una protesta contra la OTAN celebrada en Ankara el 5 de julio.EFE

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