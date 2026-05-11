Turquía confirma que tres ciudadanos evacuados del Hondius dieron negativo por hantavirus

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Estambul, 11 may (EFE).- Tres ciudadanos turcos que viajaron en el crucero MV Hondius y han sido repatriados a Turquía han dado negativo en las pruebas por hantavirus, pero aún así se mantendrán en cuarentena, informó este lunes el Ministerio de Sanidad turco.

Los tres pasajeros fueron evacuados ayer en un avión medicalizado desde las islas Canarias (España), donde el Hondius atracó el domingo, informa la agencia turca Anadolu, citando fuentes del Ministerio.

Aunque las pruebas clínicas realizadas dieron negativo, los tres harán «cuarentena por el tiempo recomendado», señala un comunicado ministerial, sin especificar su duración, y se les hará un seguimiento médico.

Otros dos ciudadanos que abandonaron el buque con anterioridad y se hallan ahora en Turquía tampoco han mostrado ningún síntoma ni manifestación clínica de infección por hantavirus, agrega el texto del Ministerio.

El crucero Hondius zarpó el pasado 1 de abril desde Ushuaia, la ciudad más austral de Argentina, con destino a Cabo Verde.

Durante la travesía se produjo un brote de hantavirus que causó la muerte de tres personas y ocho casos de contagio más confirmados hasta este lunes, y obligó al buque a navegar hasta la isla de Tenerife, en el archipiélago de las Canarias, donde fondeó ayer para evacuar a los pasajeros. EFE

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