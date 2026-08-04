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Turquía denuncia ataques contra dos barcos civiles turcos en el mar Negro

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Turquía denunció este martes que ataques de drones contra dos barcos de armadores turcos en el mar Negro hirieron el lunes a varios miembros de la tripulación. 

«Los barcos civiles pertenecientes a los armadores turcos Yasar y Nadezhda fueron atacados por drones después de salir del puerto de Novorossiysk anoche (lunes) y algunas personas de la tripulación, incluidos nuestros ciudadanos, resultaron heridas», afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

«Estamos profundamente preocupados por la escalada del conflicto entre Rusia y Ucrania en el mar Negro, que afecta a la navegación civil a pesar de nuestras numerosas advertencias», expresó Ankara.

«Si no se toman medidas preventivas, esta escalada tendrá múltiples repercusiones negativas, especialmente en la seguridad alimentaria», insistió el ministerio turco, que llamó a las partes a «garantizar la seguridad de la navegación en el mar Negro». 

Según el sitio de vigilancia Marine Traffic, los barcos Yasar y Nadezhda llevaban banderas de Panamá y Camerún.

Rusia y Ucrania han multiplicado los ataques a cargueros, especialmente en el mar Negro, desde hace varias semanas. 

bg-ach/erl/mas

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