Turquía denuncia ataques contra dos barcos civiles turcos en el mar Negro
Turquía denunció este martes que ataques de drones contra dos barcos de armadores turcos en el mar Negro hirieron el lunes a varios miembros de la tripulación.
«Los barcos civiles pertenecientes a los armadores turcos Yasar y Nadezhda fueron atacados por drones después de salir del puerto de Novorossiysk anoche (lunes) y algunas personas de la tripulación, incluidos nuestros ciudadanos, resultaron heridas», afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.
«Estamos profundamente preocupados por la escalada del conflicto entre Rusia y Ucrania en el mar Negro, que afecta a la navegación civil a pesar de nuestras numerosas advertencias», expresó Ankara.
«Si no se toman medidas preventivas, esta escalada tendrá múltiples repercusiones negativas, especialmente en la seguridad alimentaria», insistió el ministerio turco, que llamó a las partes a «garantizar la seguridad de la navegación en el mar Negro».
Según el sitio de vigilancia Marine Traffic, los barcos Yasar y Nadezhda llevaban banderas de Panamá y Camerún.
Rusia y Ucrania han multiplicado los ataques a cargueros, especialmente en el mar Negro, desde hace varias semanas.
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