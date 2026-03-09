Turquía despliega seis cazas F-16 y defensas antiaéreas en el norte de Chipre

2 minutos

Ankara, 9 mar (EFE).- Turquía anunció este lunes el despliegue de seis cazas F-16 y sistemas de defensa antiaérea en la autoproclamada República Turca del Norte de Chipre (RTNC), una entidad sólo reconocida por Ankara, dentro de las medidas para mejorar su seguridad en el contexto de la guerra en Oriente Medio.

El Ministerio de Defensa señaló en un comunicado que el despliegue busca «aumentar la seguridad de la República Turca del Norte de Chipre a la luz de los últimos acontecimientos en nuestra región».

Los seis aviones de combate F-16 y los sistemas de defensa aérea serán desplegados este mismo lunes en la RTNC y en función de cómo evolucione la situación se tomarán más medidas si fuera necesario, agregó Defensa.

El despliegue de cazas turcos en la isla viene después de que el lunes pasado Grecia enviara cuatro cazas F-16 a la base militar de Pafos, en el oeste de Chipre, en respuesta a un ataque con drones iraníes lanzado desde Líbano a una base aérea británica en la isla.

El ataque del pasado lunes contra la base británica de Akrotiri causó sólo pequeños desperfectos materiales en la pista de aterrizaje del complejo militar.

Los cazas griegos han efectuado varias patrullas y el miércoles derribaron dos drones que se acercaban a Chipre, según la prensa local.

Francia, España, Italia y Reino Unidos también han enviado barcos militares para garantizar la seguridad del país perteneciente a la Unión Europea (UE).

La isla de Chipre se encuentra dividida desde 1974, cuando el Ejército turco invadió el norte de la isla en respuesta a un golpe de Estado, impulsado por la entonces junta militar griega, que aspiraba a la unión con Grecia.

Desde entonces la isla permanece dividida, en el sur se encuentra la República de Chipre, de mayoría grecochipriota y perteneciente a la UE pero no a la OTAN.

En el norte se encuentra la RTNC, de mayoría turcochipriota, sólo reconocida por Turquía, que mantiene en ese territorio decenas de miles de soldados.EFE

dt-ll/alf