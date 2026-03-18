Turquía despliega un nuevo sistema patriot en la base de Incirlik, adicional al español

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Ankara, 18 mar (EFE).- Una batería de misiles Patriot de la OTAN, enviada desde Alemania, ha sido desplegada en la provincia turca de Adana, donde se encuentra la base aérea de Incirlik, sumándose así a la instalada por España en la misma zona y a otra estacionada la semana pasada en Anatolia central.

Así informó este miércoles el Ministerio de Defensa turco, Zeki Aktürk, en una rueda de prensa en Incirlik en la que aseguró que Ankara mantiene conversaciones con Teherán sobre el misil presuntamente perteneciente a Irán que el pasado día 13 entró en el espacio turco y fue destruido los sistemas de defensa aérea del país euroasiático. EFE

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