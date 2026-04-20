Turquía detiene a 90 personas sospechosas de propaganda y financiación yihadista

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Estambul, 20 abr (EFE).- Las autoridades turcas han detenido en los últimos días a 90 personas sospechosas de colaborar con las redes yihadistas de Turquía mediante la propaganda en redes sociales o actividades de financiación, informó este lunes el Ministerio del Interior turco.

Desde el tiroteo contra agentes de la policía ante el consulado israelí en Estambul ocurrido el 7 de abril pasado, en el que murió uno de los tres atacantes, las autoridades han detenido más de medio millar de sospechosos en todo el país.

En los últimos días, Interior informó sobre el arresto de varios sospechosos, entre 5 y 10 personas en cada caso, en varias provincias de Turquía, de las que varias decenas han pasado ya a prisión preventiva.

Un comunicado del Ministerio cifra hoy en 90 el total de detenidos en las últimas operaciones en 24 provincias, indicando que se trataba de personas sospechosas de hacer propaganda yihadista en redes sociales o de colaborar con la financiación de las redes del Estado Islámico en Turquía u organizaciones vinculadas a ellas.

El pasado día 7, tres hombres, todos ciudadanos turcos, llegaron en un coche de alquiler al consulado israelí en Estambul, que lleva dos años inactivo a causa de las malas relaciones diplomáticas entre Turquía e Israel, e iniciaron un tiroteo con los policías que vigilaban el lugar.

Uno de los asaltantes murió en el tiroteo y dos fueron heridos y capturados, mientras que dos policías sufrieron heridas leves.

Una semana después, el Ministerio del Interior publicó un balance de 525 detenidos en redadas en 56 provincias bajo sospecha de mantener vínculos con las redes del grupo terrorista Estado Islámico (EI).

Del total de arrestados, 88 eran extranjeros y fueron enviados a centros de deportación. También entre los detenidos de los últimos días hay algunos ciudadanos sirios, según las autoridades. EFE

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