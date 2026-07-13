Turquía detiene a casi mil personas por presunta implicación en el golpe de 2016

Compartir

3 minutos

Ankara, 13 jul (EFE).- La policía turca ha desplegado este lunes múltiples redadas simultáneas en todo el país para detener a 968 personas supuestamente vinculadas a la red de seguidores del fallecido predicador islamista Fethullah Gülen, a la que Ankara califica de terrorista y responsabiliza del fallido golpe de Estado de 2016.

En un comunicado conjunto, los ministerios de Justicia e Interior de Turquía informaron del lanzamiento de esta amplia operación a nivel nacional, después de que las fiscalías generales de las 81 provincias del país emitieran las correspondientes órdenes de arresto contra los sospechosos.

Las detenciones se producen a dos días del décimo aniversario de la fallida asonada, ocurrida en la noche del 15 al 16 de julio de 2016, cuando una facción del Ejército desplegó tanques en Estambul y Ankara y bombardeó el Parlamento, antes de ser neutralizada por militares leales, policías y ciudadanos que salieron a las calles para frenar la intentona.

El Ejecutivo del presidente islamista, Recep Tayyip Erdogan, responsabilizó entonces a Gülen de haber orquestado desde su exilio en Estados Unidos el plan para derrocarlo, una acusación que el clérigo rechazó reiteradamente hasta su muerte en 2024.

Pese a haber frustrado el golpe en cuestión de horas, el Gobierno decretó el estado de emergencia durante dos años y lanzó una intensa purga en las instituciones estatales contra presuntos seguidores de Gülen, tras catalogar a su cofradía como organización terrorista.

Unas 720.000 personas han sido investigadas desde entonces por supuesta pertenencia a la red de Gülen, de las cuales unas 130.000 fueron condenadas, mientras que cerca de 30.000 militares han sido expulsados de las Fuerzas Armadas.

«Se ha llevado a cabo una importante campaña de depuración en todas las instituciones estatales» desde entonces, recuerda hoy el comunicado oficial.

“Nuestra lucha contra la organización terrorista (…) continúa con la misma determinación, vigilancia y sensibilidad a pesar de los años transcurridos”, añade la nota.

El predicador islamista y su movimiento habían sido, hasta poco antes de esa crisis, uno de los aliados más importantes de Erdogan y de su formación, el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP).

Declarado festivo nacional, el 15 de julio se conmemora en Turquía desde 2017 como el ‘Día de la Democracia y la Unidad Nacional’.

Más de 250 personas murieron en los violentos enfrentamientos que tuvieron lugar durante la asonada entre los golpistas y los civiles, soldados y policías que salieron a las calles para oponerse a ellos. EFE

DT-wr/cg