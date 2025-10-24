Turquía detiene por supuesto espionaje al director de un canal de televisión opositor

(Incluye la reacción del encarcelado alcalde de Estambul a las acusaciones)

Ankara, 24 oct (EFE).– La Policía de Turquía detuvo este viernes al director de TELE1, un importante canal de televisión opositor, en relación con un caso de supuesto espionaje para Israel y dos grupos terroristas, entre ellos la guerrilla kurda PKK, informaron fuentes oficiales.

El director del canal, Merdan Yanardag, fue detenido esta mañana tras un registro policial en la sede del canal en Estambul.

Un comunicado de la Fiscalía General de Estambul confirmó que el periodista fue puesto bajo custodia en el marco de una investigación por «espionaje».

Según la misma nota, el destituido alcalde de Estambul, el socialdemócrata Ekrem Imamoglu, encarcelado desde marzo pasado por supuesta corrupción, será interrogado en el mismo caso.

La cadena TELE1 denunció que equipos policiales antiterroristas registraron la oficina y también la vivienda de Yanardag.

La declaración detallada del fiscal indica que el nombre del periodista habría aparecido en el testimonio de un hombre detenido en julio pasado acusado de espionaje y de haber transmitido información a Israel y a los grupos terroristas FETÖ (islamista) y PKK (kurdo).

La Fiscalía alega que los implicados en actividades de espionaje trabajaban para la campaña electoral de Imamoglu y que transmitieron a agencias de inteligencia extranjeras información de votantes recabada durante este proceso.

También afirman que Yanardag se habría encargado de actividades mediáticas dentro de este mismo marco.

De acuerdo con la Fiscalía, se filtraron a dos países extranjeros datos personales y de ubicación pertenecientes a unos 4,7 millones de usuarios de la aplicación móvil ‘Istanbul Senin’ (Estambul te pertenece), controlada por el Ayuntamiento de Estambul.

Además, los datos de otros 3,7 millones de usuarios estaban a la venta en la red ilegal, conocida como ‘dark web’.

Tras conocerse las acusaciones, Imamoglu, considerado el principal rival de Erdogan en las próximas elecciones presidenciales, calificó el caso como una «calumnia, mentira y conspiración que ni al diablo se le ocurriría».

«Estamos ante una inmoralidad indescriptible y vergonzosa ¿Qué clase de ambición es esta, qué tipo de codicia por el poder, qué miedo y desesperación son estos?», dijo el político desde prisión en la red social X.

El político encarcelado acusó al Gobierno de intentar manipular a la opinión pública después de no haber logrado desacreditarlo con denuncias de corrupción o vínculos con el terrorismo.

Imamoglu y su Partido Republicano del Pueblo (CHP), el principal de la oposición, cree que la prisión preventiva del alcalde y la proliferación de casos contra él son un intento de apartarlo de la candidatura presidencial cuando lideraba las encuestas frente a Recep Tayyip Erdogan.EFE

