Turquía e Irán restringen el tráfico a quienes cruzan de ida y vuelta la frontera cada día

1 minuto

Ankara, 2 mar (EFE).- Turquía e Irán han cerrado la frontera para quienes la cruzan de ida y vuelta cada día para vender y comprar mercancías, pero la mantiene abierta para el tráfico habitual, según ha informado el Ministerio de Comercio.

Los tres pasos en los 534 kilómetros de frontera común son usados cada año por unos 100.000 ‘porteadores’, la mayoría en el puesto de Kapıköy, en la provincia turca de Van.

En un comunicado, el ministro de Comercio, Ömer Bolat, aseguró este lunes que no hay ninguna situación extraordinaria y que el tráfico de personas y mercancías se mantiene, con la excepción de quienes hacen esos cruces de ida y vuelta en el mismo día.

«Los tránsitos en nuestras aduanas se mantienen de forma controlada e ininterrumpida, en coordinación con todas las autoridades administrativas pertinentes y con la parte iraní», señaló el ministro.

En ese mensaje, explicó que Irán permite a sus propios ciudadanos entrar a través de Turquía y que las autoridades turcas autorizan tanto a sus ciudadanos como a nacionales de terceros países ingresar en territorio turco desde Irán.

La emisora turca NTV informa desde la frontera de que hay más gente tratando de entrar en Turquía que habitualmente, pero que no hay señales de una huida en masa, ante los ataques que Estados Unidos e Irán llevan lanzando desde el fin de semana. EFE

dt-as/psh