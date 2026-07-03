Turquía encarcela a un comediante acusado de insultar a la religión y al presidente

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Ankara, 3 jul (EFE).- El popular actor cómico turco Deniz Göktas, conocido por sus actuaciones humorísticas, con más de 9 millones de visitas a su canal de Youtube en la última semana, fue enviado a prisión preventiva este viernes bajo acusaciones de «insultos a los valores religiosos» e «insultos al presidente».

Göktas fue detenido en la víspera en el aeropuerto de Estambul a su regreso de un viaje al extranjero y compareció hoy ante el juez mientras una multitud congregada ante el palacio de Justicia exigía su puesta en libertad, informó el diario turco ‘Birgün’.

El comediante, de 32 años, lleva tres años actuando en teatros y difunde en Youtube un programa llamado Ölü Deniz (Mar Muerto), que juega con el significado de su nombre de pila, Deniz, ‘Mar’.

Göktas ha sido blanco de críticas por caracterizar el Corán como la última entrega de una serie literaria de cuatro obras (la Torá, los Salmos, los Evangelios y el Corán).

De esa manera, el humorista aludió a la tradición islámica, según la cual el Corán sería el último de una serie de cuatro libros enviados a la humanidad por Dios.

«Allá en el siglo VII era una valiente decisión decir que este (el Corán) iba a ser el último. ¿Y si se le ocurre una nueva idea luego?», preguntó el comediante.

En Turquía no existe el delito de blasfemia, pero en la última década se han multiplicado las condenas por «despreciar los valores religiosos de una parte del pueblo», que el artículo 216 del Código Penal castiga con penas de entre seis y doce meses de cárcel, siempre que se haga «de una forma capaz de disturbar efectivamente la paz pública».

Göktas ha sido acusado, además, del delito de «insultos al presidente», penado con entre uno y cuatro años de cárcel, por comentarios satíricos sobre el actual mandatario, el islamista Recep Tayyip Erdogan.

El comediante llegó a describir a Erdogan como alguien que ha evolucionado «de un dictador tímido a un dictador en paz con su propia identidad».

También ha lanzado comentarios satíricos contra el actual alcalde de Estambul, el socialdemócrata Ekrem Imamoglu, encarcelado bajo cargos de corrupción y considerado la principal figura de la oposición para disputarle las próximas elecciones a Erdogan.

En su interrogatorio hoy ante el fiscal y el juez, Göktas subrayó que su trabajo como comediante incluye chistes sobre todas las personalidades conocidas, sean del Gobierno o de la oposición, sin intención de insultar a nadie ni de faltar el respeto a los valores religiosos. EFE

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