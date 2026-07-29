Turquía enfrenta importantes incendios forestales cerca de las playas del sur del país

afp_tickers

Compartir

1 minuto

Bomberos turcos combaten este miércoles incendios forestales cerca de las playas turísticas del sur del país, que han obligado a evacuar a cientos de personas, informaron las autoridades locales.

Cientos de bomberos se enfrentaban al mayor incendio en la provincia de Mugla, con más de 20 aviones y helicópteros descargando agua sobre las llamas, indicó el Ministerio de Agricultura.

Medios de comunicación turcos, por su parte, señalaron que la autopista principal desde la ciudad turística de Antalya hasta el balneario de Fethiye había sido cerrada debido al humo.

La red de televisión NTV informó que se había cerrado igualmente el acceso a las ruinas de Olympos, en la provincia de Antalya.

En la provincia de Mugla, el incendio forestal se inició en tierras agrícolas y se extendió a un bosque, según la oficina del gobernador provincial.

Esa oficina añadió que 202 residentes y algunos pacientes de un hospital habían sido evacuados.

Otro importante incendio ardía en la región de Balıkesir, en la costa del Egeo, junto a la carretera que conecta Esmirna, la tercera mayor ciudad del país, con la región de los Dardanelos.

Turquía ha enviado dos aviones apagafuegos a España, para ayudar a enfrentar incendios forestales, y otros dos a Francia, que también ha estado combatiendo el fuego en sus bosques.

bg-ach/tw/ahg/an