Turquía envía a ministro de Exteriores a primera sesión de la Junta de Paz de Trump

Estambul, 18 feb (EFE).- El Gobierno turco confirmó este miércoles que el ministro de Exteriores, Hakan Fidan, representará al país en la reunión de la Junta de Paz del presidente estadounidense, Donald Trump, que celebrará el jueves su primera sesión en Washington.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, confirmó a los medios haber recibido la invitación para asistir, pero señaló que debido a que esta reunión coincide con el primer día del mes de Ramadán, será Hakan Fidan quien acuda en su representación.

«Espero que la Junta de Paz contribuya a una estabilidad duradera, un alto el fuego y una paz definitiva en Gaza. El caso de Gaza es un examen para la humanidad», dijo Erdogan, según informa la agencia turca Anadolu, subrayando la necesidad de enviar ayuda humanitaria y fortalecer el fundamento para la solución de dos Estados.

Fidan estuvo presente también en la firma de constitución de la Junta de Paz en la localidad suiza de Davos en enero pasado.

Se prevé que a la primera sesión mañana acudan al menos 35 jefes de Estado y de Gobierno, según la Casa Blanca. EFE

