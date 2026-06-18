Turquía estaciona un sistema antiaéreo italiano en el centro del país

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Ankara, 18 jun (EFE).- Un sistema italiano de defensa aérea del tipo SAMP/T ha sido desplegado en el centro de Turquía como parte del llamado ‘Plan Permanente de Defensa’ de la OTAN, destinado a reforzar las capacidades de defensa aérea de la Alianza, informó este jueves el Ministerio de Defensa turco.

El sistema fue instalado en el comando de una base aérea turca en la provincia de Konya, situada en Anatolia central.

SAMP/T es un sistema defensivo para misiles de tierra-aire, desarrollado por Italia y Francia en los años 90 y operativo desde 1997.

Según el Ministerio, el proyecto denominado ‘Cúpula de Acero’ tiene como objetivo reforzar las capacidades multicapa de defensa aérea y antimisiles de Turquía, aumentar su capacidad de disuasión y garantizar la seguridad nacional al más alto nivel.

Además, Turquía continúa desarrollando sus propios sistemas de defensa aérea en respuesta al cambiante entorno de seguridad, agregó el Gobierno turco, que acoge el mes que viene la cumbre de líderes de la OTAN en Ankara. EFE

DT-jk/fpa