Turquía felicita a Armenia y Azerbaiyán por el acuerdo de paz

2 minutos

Estambul, 9 ago (EFE).- Turquía ha felicitado este sábado a los líderes de Armenia y Azerbaiyán por el preacuerdo de paz y el proyecto de infraestructuras, firmado hoy bajo los auspicios del presidente estadounidense, Donald Trump, en Washington.

El ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, describió como «extraordinariamente importante» la iniciativa norteamericana de reunir al presidente armenio, Nikol Pashinián, y azerbaiyano, Ilham Aliyev para avanzar en el proceso de paz.

«Apreciamos a ambos bandos por dar este paso valiente y apreciamos la iniciativa de constructiva de Estados Unidos», dijo Fidan en una rueda de prensa con su homólogo egipcio, Badr Abdelaty, en El Cairo.

Aseguró que su homólogo azerbaiyano, Jeyhun Bayramov, le había informado previamente de la iniciativa, que, subrayó, «hace feliz» a Turquía por aportar «la esperanza de una paz duradera» al Cáucaso sur.

Fidan destacó que la ruta prevista por el corredor de Zanguezur, que conectará la parte principal de Azerbaiyán con el enclave de Najicheván a través de territorio armenio, «es un importante elemento de una conexión ininterrumpida entre Europa y las profundidades de Asia, a través de Turquía».

También el jefe de Comunicación de la Presidencia turca, Burhanettin Duran, dio la bienvenida al acuerdo.

«Armenia ha reconocido que la paz y la diplomacia traen más beneficios que la guerra y la tensión. Pese a las presiones en contra de varios círculos y grupos de presión ha adoptado una valiente postura a favor de la paz», escribió Duran en la red X.

El pacto firmado por Pashinián y Aliyev en la Casa Blanca con Trump pone el foco en la cooperación económica de ambos países, especialmente en el corredor de Zanguezur con la construcción de una ruta comercial en la que Estados Unidos tendrá un importante papel. EFE

iut/mar